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  1. В Украине

В Украине обезвредили агентурную сеть фсб, в которую входили сотрудники спецслужб

13:59, 6 февраля 2024
Они передавали агрессору разведданные о Силах обороны и стратегически важных энергообъектах Украины.
В Украине обезвредили агентурную сеть фсб, в которую входили сотрудники спецслужб
Фото: СБУ
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В Украине нейтрализовали действующую агентурную сеть военной контрразведки фсб. Задержали 5 участников вражеской группы, среди которых - бывшие должностные лица Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки, а также сотрудник областного управления СБУ.

Как сообщает Служба безопасности, они держали связь с одним и тем же куратором – сотрудником фсб, который сейчас находится во временно оккупированном Крыму.

Главная задача фигурантов – передача разведданных о Силах обороны и стратегически важных энергообъектах нашего государства.

Отмечается, что экс-чиновник внешней разведки был завербован фсб еще до полномасштабного вторжения во время пребывания на службе.

С тех пор он собирал информацию о местах базирования украинских военных, а после 24 февраля 2022 года - и о каналах переправки иностранного вооружения в Украину.

Также агент сливал секретную информацию об особенностях работы и системе охраны Ровенской и Хмельницкой АЭС.

Для максимальной конспирации не посылал информацию по телефону, а передавал разведданные в фсб через сообщника, который выезжал за границу как волонтер и лично отчитывался сотруднику вражеской спецслужбы.

Еще один российский агент раньше проходил службу в ГУР, сливал личные данные украинских бойцов.

Другой фигурант, сотрудник СБУ, разведывал геолокации фортификационных сооружений и инженерных заграждений у береговой линии Одесщины.

СБУ сообщает, что фсб вербовала фигурантов, используя в том числе угрозы убийства их семей. Также за выполненные "задания" они получали средства от рф.

Всем объявлено подозрение в госизмене и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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