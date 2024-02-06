В Украине обезвредили агентурную сеть фсб, в которую входили сотрудники спецслужб

В Украине нейтрализовали действующую агентурную сеть военной контрразведки фсб. Задержали 5 участников вражеской группы, среди которых - бывшие должностные лица Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки, а также сотрудник областного управления СБУ.
Как сообщает Служба безопасности, они держали связь с одним и тем же куратором – сотрудником фсб, который сейчас находится во временно оккупированном Крыму.
Главная задача фигурантов – передача разведданных о Силах обороны и стратегически важных энергообъектах нашего государства.
Отмечается, что экс-чиновник внешней разведки был завербован фсб еще до полномасштабного вторжения во время пребывания на службе.
С тех пор он собирал информацию о местах базирования украинских военных, а после 24 февраля 2022 года - и о каналах переправки иностранного вооружения в Украину.
Также агент сливал секретную информацию об особенностях работы и системе охраны Ровенской и Хмельницкой АЭС.
Для максимальной конспирации не посылал информацию по телефону, а передавал разведданные в фсб через сообщника, который выезжал за границу как волонтер и лично отчитывался сотруднику вражеской спецслужбы.
Еще один российский агент раньше проходил службу в ГУР, сливал личные данные украинских бойцов.
Другой фигурант, сотрудник СБУ, разведывал геолокации фортификационных сооружений и инженерных заграждений у береговой линии Одесщины.
СБУ сообщает, что фсб вербовала фигурантов, используя в том числе угрозы убийства их семей. Также за выполненные "задания" они получали средства от рф.
Всем объявлено подозрение в госизмене и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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