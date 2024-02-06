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Слежка за журналистами Bihus.Info, - министр юстиции Денис Малюска считает, что прокуратура тоже должна отреагировать

10:27, 6 февраля 2024
Но пока в Офисе Генпрокурора – никакой реакции, хотя именно прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законов СБУ.
Слежка за журналистами Bihus.Info, - министр юстиции Денис Малюска считает, что прокуратура тоже должна отреагировать
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Как известно, 5 февраля журналисты-расследователи из Bihus.Info сообщили, что идентифицировали тех, кто установил скрытые камеры в гостиничные номера для слежения за редакцией. За операцию, как следует из сюжета, отвечал за это департамент защиты национальной государственности СБУ. Впрочем, до сих пор неизвестно, кто санкционировал такую слежку.

В соответствии с Законом «О прокуратуре» именно на прокуратуру возлагается функция по надзору за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание, досудебное следствие.

СБУ уже опубликовало свою реакцию. Президент отреагировал увольнением руководителя департамента СБУ. Однако до сих пор молчат – в Офисе Генпрокурора.

О том, что именно прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законов СБУ, напомнил даже министр юстиции Денис Малюська.

«Пересмотрел сюжет BIHUS.Info. Горжусь качеством расследования журналистов. Стыд за «работу» спецслужбы.

Учитывая внимание международных медиа, прикованных к Украине, думаю, у нас не больше суток чтобы показать правильную реакцию и сделать правильные месседжи.

Согласно Закону о СБУ контроль над спецслужбой осуществляют ВРУ, Президент и прокуратура.

Президент первый шаг сделал раньше, уволив руководителя департамента.

Думаю, нужна оперативная реакция и коммуникация ВСЕХ ветвей власти», - отметил министр.

«Имхо нам нужно больше контроля над действиями спецслужб внутри страны.

В работе за границей (в решении в частности) и на фронте они - красавчики, там все ок и трогать не стоит», - добавил он.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически констатировал проблему с уголовным преследованием бизнеса и поручил разработать пути ее решения. Ведь в последнее время обыски без определения следственного судьи, блокирование счетов предпринимателей и «сдувание пыли» по старым уголовным делам стали привычной практикой правоохранителей. Коснулась эта проблема даже судей, рассматривающих резонансные дела – недавно без определения следственного судьи обыскали Днепровский райсуд Киева.

Будут ли решать проблему в комплексе, и какие шаги планирует предпринять по этому поводу прокуратура – пока неизвестно.

Автор: Святослав Пограничный

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