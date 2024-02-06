Жозеп Боррель приехал в Киев: детали визита

Дипломат во время визита должен подтвердить долгосрочную военную поддержку со стороны международного сообщества.

Во вторник, 6 февраля, высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель приехал с визитом в Киев, передает ABC News.

«Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррель прибыл в этот вторник в столицу Украины – Киев», - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что дипломат во время визита должен подтвердить долгосрочную военную поддержку со стороны международного сообщества.

Кроме Борреля, в столицу Украины приехал его специальный советник, дипломат Заки Лайди. Визит он подтвердил фотографией в соцсети.

«Вернулся в Киев в свой четвертый визит с начала полномасштабного вторжения россии. Я здесь, чтобы обсудить с нашими украинскими друзьями непоколебимую поддержку Украины со стороны ЕС — в военной сфере, в финансовой сфере с новым украинским фондом, а также на пути реформ в ЕС», — позже написал Боррель на своей странице в соцсети Х.

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