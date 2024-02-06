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  1. Общество

6 февраля: что отмечают в Украине и мире

10:38, 6 февраля 2024
Какой сегодня день в Украине и мире.
6 февраля: что отмечают в Украине и мире
Источник фото: freepik.com
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Во вторник, 6 февраля, в Украине и мире отмечают День безопасного интернета и Всемирный день без мобильного телефона.

Инициаторами создания Дня безопасного интернета стали европейские организации Insafe и European SchoolNet 2004 года. В Украине этот интересный праздник начали отмечать с 2009 года. Главная его цель состоит в привлечении власти и общества к распространению механизмов безопасной деятельности в сети.

Акция без мобильного телефона длится в течение трех дней, до 8 февраля. Всемирный день без мобильного телефона впервые отметили в 2001 году по инициативе французского писателя Фила Марсо. Свою популярность он приобрел из-за написания первого в мире романа на языке SMS-сообщений. Литератор призывает людей выходить на улицы без своих мобильных устройств и вести себя так, как будто их вообще не существует.

Также 6 февраля в Украине и мире отмечают Международный день бармена.

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