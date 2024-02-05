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  1. Законодавство

Зеленський вніс до Ради законопроекти щодо продовження мобілізації та воєнного стану

10:33, 5 лютого 2024
Володимир Зеленський пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан на 90 днів.
Зеленський вніс до Ради законопроекти щодо продовження мобілізації та воєнного стану
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У понеділок, 5 лютого, Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Тексти законопроектів 10456 та 10457 з’явились на офіційному сайті парламенту.

Наразі воєнний стан та мобілізація тривають до 14 лютого. Зеленський пропонує продовжити їх ще на 90 діб — тобто до 13 травня 2024 року.

Зазначимо,  це буде вже десяте продовження з початку повномасштабного вторгнення росії.

Як ми писали, Кабінет Міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної Ради новий законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Додамо, Держслужбовці не матимуть право на відстрочку від призову і бронюватися будуть не всі.

Разом з тим, головна новація оновленого законопроекту про мобілізацію — накладення обмежень на ухилянтів через суд. Тепер ТЦК має звернутися до суду, який може накласти на військовозобов'язаного обмеження. А повістки до військкомату збираються надсилати через електронний кабінет.

Ще ми писали, які зміни щодо мобілізації жінок передбачено у новому законопроекті.

Разом з тим, заступник голови комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв зазначив, що законопроєкт про мобілізацію має багато правильних норм, однак очікується значна кількість правок.

Нагадаємо, Міноборони розраховує на якомога швидше ухвалення Радою законопроекту про мобілізацію.

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