Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комісія з відбору голови НАЗК вирішила запросити на співбесіду щодо доброчесності всіх 24 кандидатів, які склали тести

Члени конкурсної комісії з відбору голови НАЗК вирішили поки не відсіювати кандидатів, а запросити всіх, хто склав тестування загальних здібностей.

Головою комісії, що буде відбирати дисциплінарних інспекторів для ВРП, обрана Реда Мольєне

Заступником голови конкурсної комісії обрана член Ради правосуддя Ольга Попікова.

«Жодної кризи у відносинах ВККС з НАБУ і НАЗК не існувало та існувати не може», - Руслан Сидорович

«Створення власного аналітичного підрозділу ВККС жодним чином не може розглядатися як свідчення будь-яких непорозумінь з такими органами як НАБУ та НАЗК», – підкреслив Руслан Сидорович.

Кількість місцевих загальних судів в Україні може скоротитися до 151

У ВРП та РСУ вважають, що навантаження на суддів потрібно вирівнювати.

Окремі судді ВП ВС не погодилися з позицією ВП ВС, що справи про встановлення юридичних фактів слід розглядати за Цивільним процесуальним кодексом, якщо може виникнути спір за отримання соціальної допомоги

Окремі судді Великої Палати категорично не погодилися із позицією ВП ВС, яка раніше визначила, що судом, встановленим законом, який розглядає справи про встановлення факту, що має юридичне значення, зокрема факту проживання однією сім`єю чоловіка та жінки без шлюбу, є суд цивільної юрисдикції.

  1. У світі

Китай виніс умовний смертний вирок австралійському письменнику після п'яти років ув'язнення

20:16, 5 лютого 2024
Китай засудив австралійця за шпигунство, вирок може бути замінений довічним ув'язненням.
Китай виніс умовний смертний вирок австралійському письменнику після п'яти років ув'язнення
Джерело фото: Twitter / 杨恒均
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Китайська влада винесла умовний смертний вирок для австралійського письменника Яна Хенцзюня, якого тримали у в’язниці понад п’ять років під звинуваченням у шпигунстві, повідомляє Washington Post.

Рішення, яке було ухвалено в понеділок, стало причиною обурення та стурбованості з боку австралійського уряду і громадськості. Ян Хенцзюн, колишній працівник китайської служби державної безпеки, який також відомий як автор шпигунських романів, демократичний блогер і вчений, отримав смертний вирок, який, за умовами, може бути замінений довічним ув'язненням через два роки.

За даними Міністерства закордонних справ Китаю, Ян був засуджений за шпигунство під час закритого судового процесу в травні 2021 року, але деталі звинувачень так і залишаються невідомими. Суд № 2 проміжної інстанції Пекіна визнав його винним у суворому судовому розгляді, повідомив речник міністерства.

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг висловила обурення вироком і заявила, що це "жахлива новина для доктора Яна, його родини та всіх, хто його підтримував". Вонг наголосила на підтримці австралійців у бажанні, щоб Ян повернувся до своєї родини, і пообіцяла, що уряд не послабить зусиль у вирішенні цієї справи.

Ян Хенцзюн був затриманий в аеропорту Гуанчжоу в січні 2019 року під час візиту до Китаю разом із своєю родиною. Він офіційно був звинувачений у шпигунстві на користь іншого уряду, але конкретна країна залишається невизначеною.

Дружина Яна та офіційний представник посольства Австралії були присутні на закритому судовому слуханні, яке тривало всього 30 хвилин. За словами Чонґі Фенга, доцента Технологічного університету в Сіднеї, який є колишнім науковим керівником та другом Яна, йому часто забороняли бачитися з адвокатом або спілкуватися з родиною. Австралійські чиновники висловлюють стурбованість через повідомлення про тортури та одиночне ув'язнення Яна, і висловлюють обурення щодо погіршення стану його здоров'я.

Організація Human Rights Watch вважає, що вирок вказує на непрозорість китайської судової системи і закликає до рішучих дій з боку міжнародної громадськості та урядів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Волошин
    Дмитро Волошин
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Василь Шарапа
    Василь Шарапа
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Іван Шумський
    Іван Шумський
    суддя Господарського суду Тернопільської області