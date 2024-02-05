Китай виніс умовний смертний вирок австралійському письменнику після п'яти років ув'язнення

Китай засудив австралійця за шпигунство, вирок може бути замінений довічним ув'язненням.

Джерело фото: Twitter / 杨恒均

Китайська влада винесла умовний смертний вирок для австралійського письменника Яна Хенцзюня, якого тримали у в’язниці понад п’ять років під звинуваченням у шпигунстві, повідомляє Washington Post.

Рішення, яке було ухвалено в понеділок, стало причиною обурення та стурбованості з боку австралійського уряду і громадськості. Ян Хенцзюн, колишній працівник китайської служби державної безпеки, який також відомий як автор шпигунських романів, демократичний блогер і вчений, отримав смертний вирок, який, за умовами, може бути замінений довічним ув'язненням через два роки.

За даними Міністерства закордонних справ Китаю, Ян був засуджений за шпигунство під час закритого судового процесу в травні 2021 року, але деталі звинувачень так і залишаються невідомими. Суд № 2 проміжної інстанції Пекіна визнав його винним у суворому судовому розгляді, повідомив речник міністерства.

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг висловила обурення вироком і заявила, що це "жахлива новина для доктора Яна, його родини та всіх, хто його підтримував". Вонг наголосила на підтримці австралійців у бажанні, щоб Ян повернувся до своєї родини, і пообіцяла, що уряд не послабить зусиль у вирішенні цієї справи.

Ян Хенцзюн був затриманий в аеропорту Гуанчжоу в січні 2019 року під час візиту до Китаю разом із своєю родиною. Він офіційно був звинувачений у шпигунстві на користь іншого уряду, але конкретна країна залишається невизначеною.

Дружина Яна та офіційний представник посольства Австралії були присутні на закритому судовому слуханні, яке тривало всього 30 хвилин. За словами Чонґі Фенга, доцента Технологічного університету в Сіднеї, який є колишнім науковим керівником та другом Яна, йому часто забороняли бачитися з адвокатом або спілкуватися з родиною. Австралійські чиновники висловлюють стурбованість через повідомлення про тортури та одиночне ув'язнення Яна, і висловлюють обурення щодо погіршення стану його здоров'я.

Організація Human Rights Watch вважає, що вирок вказує на непрозорість китайської судової системи і закликає до рішучих дій з боку міжнародної громадськості та урядів.

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