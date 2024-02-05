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У Києві на Подолі патрульні оштрафували водія автобусу, відео

12:36, 5 лютого 2024
Поліцейські помітили автобус, що проїхав перехрестя на заборонний сигнал світлофора.
У Києві на Подолі патрульні оштрафували водія автобусу, відео
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У Києві інспектори притягнули до відповідальності водія громадського транспорту, який порушив ПДР.

Як розповіли у Патрульній поліції Києва, днями, під час патрулювання, на вулиці Нижній Вал поліцейські помітили автобус, що проїхав перехрестя на заборонний сигнал світлофора. Інспектори одразу наздогнали та зупинили порушника.

На водія охоронці порядку винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд перехрестя на заборонний сигнал світлофора) КУпАП та провели з ним профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

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