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  1. В мире

Китай вынес условный смертный приговор австралийскому писателю после пяти лет заключения

20:16, 5 февраля 2024
Китай осудил австралийца за шпионаж, приговор может быть заменен пожизненным заключением.
Китай вынес условный смертный приговор австралийскому писателю после пяти лет заключения
Источник фото: Twitter / 杨恒均
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Китайские власти вынесли условный смертный приговор для австралийского писателя Яна Хенцзюня, которого держали в тюрьме более пяти лет под обвинением в шпионаже, сообщает Washington Post.

Решение, которое было принято в понедельник, стало причиной возмущения и обеспокоенности со стороны австралийского правительства и общественности. Ян Хэнцзюн, бывший сотрудник китайской службы государственной безопасности, который также известен как автор шпионских романов, демократический блогер и ученый, получил смертный приговор, который, по условиям, может быть заменен пожизненным заключением через два года.

По данным Министерства иностранных дел Китая, Ян был осужден за шпионаж во время закрытого судебного процесса в мае 2021 года, но детали обвинений так и остаются неизвестными. Суд № 2 промежуточной инстанции Пекина признал его виновным в строгом судебном разбирательстве, сообщил представитель министерства.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг выразила возмущение приговором и заявила, что это "ужасная новость для доктора Яна, его семьи и всех, кто его поддерживал". Вонг подчеркнула поддержку австралийцев в желании, чтобы Ян вернулся к своей семье, и пообещала, что правительство не ослабит усилий в решении этого дела.

Ян Хенцзюн был задержан в аэропорту Гуанчжоу в январе 2019 года во время визита в Китай вместе со своей семьей. Он официально был обвинен в шпионаже в пользу другого правительства, но конкретная страна остается неопределенной.

Жена Яна и официальный представитель посольства Австралии присутствовали на закрытом судебном слушании, которое длилось всего 30 минут. По словам Чонги Фэнга, доцента Технологического университета в Сиднее, который является бывшим научным руководителем и другом Яна, ему часто запрещали видеться с адвокатом или общаться с семьей. Австралийские чиновники выражают обеспокоенность из-за сообщений о пытках и одиночном заключении Яна, и выражают возмущение по поводу ухудшения состояния его здоровья.

Организация Human Rights Watch считает, что приговор указывает на непрозрачность китайской судебной системы и призывает к решительным действиям со стороны международной общественности и правительств.

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