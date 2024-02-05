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  1. Законодательство

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения

10:33, 5 февраля 2024
Владимир Зеленский предлагает продлить мобилизацию и военное положение на 90 дней.
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения
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В понедельник, 5 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Тексты законопроектов 10456 и 10457 появились на официальном сайте парламента.

В настоящее время военное положение и мобилизация продолжаются до 14 февраля. Зеленский предлагает продлить их еще на 90 суток - то есть до 13 мая 2024 года.

Отметим, это уже десятое продолжение с начала полномасштабного вторжения россии.

Как мы писали, Кабинет Министров Украины после доработки внес в Верховную Раду новый законопроект №10449, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Также сообщалось, что Госслужащие не будут иметь право на отсрочку от призыва и бронироваться будут не все.

Еще известно, что главное новшество обновленного законопроекта о мобилизации — наложение ограничений на уклонистов через суд. Теперь ТЦК должен обратиться в суд, который может наложить на военнообязанного ограничения.

Кроме того, повестки в военкомат собираются посылать через электронный кабинет.

Еще стало известно, какие изменения относительно мобилизации женщин предусмотрены в новом законопроекте.

Вместе с тем, заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев отметил, что у законопроекта о мобилизации много правильных норм, однако ожидается значительное количество правок.

Напомним, Минобороны рассчитывает на скорейшее принятие Радой законопроекта о мобилизации.

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