В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів

Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 13 травня.

Фото: ВРУ

У вівторок, 6 лютого, Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб - до 13 травня 2024 року.

Це було вже 10 десяте голосування за воєнний стан. За – 335 нардепів.

Нагадаємо, що раніше Президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації.

Нагадаємо, що перед голосуванням у парламенті оборонний комітет підтримав законопроекти про продовження мобілізації та воєнного стану.

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