Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроект Кабміну про мобілізацію можуть схвалити за основу вже 7 лютого

Верховна Рада проголосувала за прискорення розгляду законопроекту про мобілізацію.

У «справі Всеволода Князєва» залишився лише Всеволод Князєв

Як Вища рада правосуддя відсторонила екс-голову Верховного Суду від здійснення правосуддя на два місяці.

Тиск на медійників таки має ознаки системності, - голова Комітету Ради зі свободи слова закликав Офіс Генпрокурора та СБУ прозвітувати

Голова Комітету Ярослав Юрчишин закликав парламент викликати керівників СБУ, Офісу Генпрокурора та Нацполу на звіт щодо стану справ розслідування атак на журналістів, оскільки тиск на медійників має ознаки системності.

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір

6 лютого о 13:00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Законопроект про мобілізацію».

Достатніх доказів для оголошення підозри іншим суддям Верховного Суду у «справі Князєва» встановлено не було – САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розповіли, чому більше не було оголошено підозр у справі екс-голови Верховного Суду.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Тиск на медійників таки має ознаки системності, - голова Комітету Ради зі свободи слова закликав Офіс Генпрокурора та СБУ прозвітувати

13:32, 6 лютого 2024
Голова Комітету Ярослав Юрчишин закликав парламент викликати керівників СБУ, Офісу Генпрокурора та Нацполу на звіт щодо стану справ розслідування атак на журналістів, оскільки тиск на медійників має ознаки системності.
Тиск на медійників таки має ознаки системності, - голова Комітету Ради зі свободи слова закликав Офіс Генпрокурора та СБУ прозвітувати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Офіс Генпрокурора та СБУ мають надати звіт стосовно розслідування атак на журналістів, оскільки тиск на ЗМІ стає системним. На цьому наголосив голова Комітету Верховної Ради зі свободи слова Ярослав Юрчишин після розслідування BIHUS.Info стосовно стеження за журналістами.

«Готую депутатські звернення.

Перше — до Служба безпеки України з пропозицією провести внутрішнє розслідування з відстороненням ймовірних причетних від роботи на час слідства.

Друге — до Офіс Генерального прокурора Прошу ОГП доручити здійснення досудового розслідування іншому органу згідно ч. 5 ст. 36 Кримінально-процесуального Кодексу. І тепер справу потрібно вести, враховуючи останній матеріал від Bihus.Info.

Також я закликаю парламент викликати керівників СБУ, ОГП, та Національної поліції України на звіт щодо стану справ розслідування атак на журналістів. Варто заслухати всіх причетних. На жаль, тиск на медійників таки має ознаки системності», зазначив він.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Денис Малюська зауважив, що за Законом про СБУ контроль над спецслужбою здійснюють ВРУ, Президент та прокуратура.

«Президент перший крок зробив раніше, звільнивши керівника департаменту.

Думаю потрібна оперативна реакція і комунікація УСІХ гілок влади», - зазначив міністр.

Відповідно до Закону «Про прокуратуру» саме на прокуратуру покладається функція із нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тарас Заєць
    Тарас Заєць
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віталій Руденко
    Віталій Руденко
    суддя Луганського апеляційного суду