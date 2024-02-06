Тиск на медійників таки має ознаки системності, - голова Комітету Ради зі свободи слова закликав Офіс Генпрокурора та СБУ прозвітувати

Голова Комітету Ярослав Юрчишин закликав парламент викликати керівників СБУ, Офісу Генпрокурора та Нацполу на звіт щодо стану справ розслідування атак на журналістів, оскільки тиск на медійників має ознаки системності.

Офіс Генпрокурора та СБУ мають надати звіт стосовно розслідування атак на журналістів, оскільки тиск на ЗМІ стає системним. На цьому наголосив голова Комітету Верховної Ради зі свободи слова Ярослав Юрчишин після розслідування BIHUS.Info стосовно стеження за журналістами.

«Готую депутатські звернення.

Перше — до Служба безпеки України з пропозицією провести внутрішнє розслідування з відстороненням ймовірних причетних від роботи на час слідства.

Друге — до Офіс Генерального прокурора Прошу ОГП доручити здійснення досудового розслідування іншому органу згідно ч. 5 ст. 36 Кримінально-процесуального Кодексу. І тепер справу потрібно вести, враховуючи останній матеріал від Bihus.Info.

Також я закликаю парламент викликати керівників СБУ, ОГП, та Національної поліції України на звіт щодо стану справ розслідування атак на журналістів. Варто заслухати всіх причетних. На жаль, тиск на медійників таки має ознаки системності», зазначив він.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Денис Малюська зауважив, що за Законом про СБУ контроль над спецслужбою здійснюють ВРУ, Президент та прокуратура.

«Президент перший крок зробив раніше, звільнивши керівника департаменту.

Думаю потрібна оперативна реакція і комунікація УСІХ гілок влади», - зазначив міністр.

Відповідно до Закону «Про прокуратуру» саме на прокуратуру покладається функція із нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.

Автор: Наталя Мамченко

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