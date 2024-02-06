Оползни, подтопленные дома и перекрытые дороги, - последствия непогоды на Закарпатье

Сильные осадки вызвали подтопление на Закарпатье.

Источник фото: ГСЧС

Сильные дожди на Закарпатье привели к подтоплению некоторых районов, в результате чего спасатели откачивали воду из наиболее пострадавших территорий, сообщили в ГСЧС.

Особенно пострадали Тячевский и Раховский районы, где спасатели дважды откачивали воду из местной электроподстанции, чтобы избежать обесточивания района. Также была проведена работа по откачке воды из подвального помещения одного из местных магазинов и 4 жилых домов.

В Тячевском районе было затоплено одно подворье и подвал, а поднятие уровня воды в реке Глубокий Поток привело к подмыванию дорог.

Кроме того, был зафиксирован оползень в с. Богдан на Раховщине, где примерно 200 кубических метров земли перекрыли одну из местных дорог. Сейчас продолжаются работы по расчистке дороги и удалению деревьев, препятствующих движению.

Активно ведется восстановительная работа на местах инцидентов для восстановления нормального функционирования инфраструктуры и безопасности жителей.

Источник фото: ГСЧС

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