В «деле Всеволода Князева» остался только Всеволод Князев

Как Высший совет правосудия отстранял экс-председателя Верховного Суда от осуществления правосудия на два месяца.

Высший совет правосудия 6 февраля 2024 года отстранил до 6 апреля экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Сам Всеволод Князев участия в заседании ВСП не принимал, поскольку, как сообщили его адвокаты, из-за неудовлетворительного состояния здоровья бывший председатель ВС находится на стационарном лечении.

Как сообщил прокурор САП Виталий Гречишкин, ходатайство Антикоррупционной прокуратуры об отстранении Всеволода Князева обусловлено тем, что после ухода из СИЗО он может вернуться на работу в Верховный Суд и приступить к осуществлению правосудия.

По мнению САП, это может привести к тому, что экс-глава ВС сможет влиять на свидетелей в его уголовном производстве, в частности, на действующих и бывших судей Большой Палаты ВС.

К тому же, как считает САП, Всеволод Князев владеет всей необходимой информацией в указанном уголовном производстве, а значит, сможет использовать ее для воздействия на других судей ВС и свидетелей по делу.

Как отметил представитель САП, Всеволод Князев, в случае своего возвращения в Верховный Суд сможет даже «влиять на судебную практику Верховного Суда».

Кроме того, Виталий Гречишкин рассказал, что адвокат Олег Горецкий дал обличительные показания в отношении главы ВС, и осенью пошел на соглашение со следствием, уже получив условное наказание. Другой фигурант дела – нотариус Кирилл Горбуров является обличителем коррупции и агентом НАБУ.

Также прокурор САП рассказал, что 3 октября 2023 года квалификация уголовного производства в отношении Всеволода Князева была изменена САП. Вместо ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в крупном размере по предварительному сговору группой лиц) УК, действия Всеволода Князева теперь квалифицируются по ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере, либо совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение) УК.

Претензий к другим судьям Верховного Суда, таким образом, у антикоррупционных органов тоже уже нет.

Таким образом, в Высшем антикоррупционном суде уголовное дело будет рассматриваться исключительно в отношении Всеволода Князева.

Защита экс-председателя ВС до 1 марта 2024 года должна ознакомиться с материалами уголовного производства.

В свою очередь, адвокаты Всеволода Князева сообщили, что предостережения САП относительно их клиента безосновательны. Они сообщили, что в настоящее время бывший глава ВС находится в больнице и в любом случае в ближайшей перспективе не планирует возвращаться к осуществлению правосудия.

Впрочем, Высший совет правосудия, заслушав доводы сторон, все же единогласно временно отстранил Всеволода Князева от правосудия до 6 апреля.

Напомним, что Всеволод Князев подозревается в получении неправомерной выгоды в размере $2,7 млн. ​​за разрешение Большой Палатой хозяйственного спора в пользу предпринимателя Константина Жеваго.

31 января 2024 года Всеволод Князев вышел из СИЗО после того, как за него внесли залог в размере 18,168 млн. гривен.

Всеволод Князев был под стражей с мая 2023 года. Сначала ему был назначен залог 107 млн. гривен.

Автор: Вячеслав Хрипун

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