Достаточных доказательств для оглашения подозрения другим судьям Верховного Суда в «деле Князева» установлено не было – САП

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре рассказали, почему больше не было подозрений в деле экс-председателя Верховного Суда.

Источник фото: hcj.gov.ua

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Гречишкин 6 февраля во время рассмотрения ходатайства САП о временном отстранении экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева сообщил, почему в данном деле больше не было объявлено о подозрениях другим судьям Большой Палаты Верховного Суда.

Напомним, что в июне 2023 года в САП сообщили, что во время обысков, кроме Всеволода Князева, меченые доллары были найдены еще у четырех судей Верховного Суда. Впрочем, в САП также отметили, что самого факта изъятия меченых купюр еще недостаточно для объявления подозрения, ведь нужно было доказать вину судей БП ВС.

«Первоначальные протоколы негласных следственных действий, характер общения лиц, причастных к предоставлению и получению неправомерной выгоды, свидетельствовали о высокой степени взаимосвязи, распределении обязанностей и действий, что давало основания для квалификации по ч. 3 ст. 368 УК. Однако затем, после задержания Всеволода Князева, началась открытая стадия досудебного расследования, заключавшаяся в сборе доказательств, в том числе путем допроса лиц. Анализируя в совокупности материалы негласных следственных (розыскных) действий, с учетом объективных свидетельских показаний, в том числе из числа судей Верховного Суда, было принято решение об изменении квалификации, поскольку были основания считать лишь о наличии предварительного сговора группы лиц из числа судей Верховного Суда. Однако достаточных доказательств для инкриминирования именно организованной группы не было», - рассказал членам ВСП Виталий Гречишкин.

Также прокурор САП рассказал, что 3 октября 2023 года квалификация уголовного производства в отношении Всеволода Князева была изменена САП. Вместо ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в крупном размере по предварительному сговору группой лиц) УК, действия Всеволода Князева теперь квалифицируются по ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере, либо совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение) УК.

Напомним, что обыски у большинства тогдашнего состава судей Большой Палаты Верховного Суда состоялись 15-16 мая 2023 года во время следственных действий по делу уже бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды в размере $2,7 млн ​​за решение Большой Палатой. хозяйственного спора в пользу предпринимателя Константина Жеваго.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», у трех судей БП ВС во время обысков были изъяты меченые купюры из числа переданных Всеволоду Князеву за разрешение спора в пользу К. Жеваго. У одного судьи нашли $10 000, у другого – $2 300, у третьего – $50 000.

31 января 2024 года Всеволод Князев вышел из СИЗО после того, как за него внесли залог в размере 18,168 млн гривен

Всеволод Князев был под стражей с мая 2023 года. Сначала ему был назначен залог 107 млн гривен.

Автор: Вячеслав Хрипун

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