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  1. В Украине

«Любительский уровень», — Украинское общество глухих недовольно жестовым переводом нацотбора на Евровидение-2024

11:50, 6 февраля 2024
Глухие люди говорят просто «Я ничего не понял», - сообщили в Украинском обществе глухих.
«Любительский уровень», — Украинское общество глухих недовольно жестовым переводом нацотбора на Евровидение-2024
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В Украинском обществе глухих (УТОГ) подвергли критике жестовой перевод нацотбора на Евровидение-2024. Там заявили, что представление материала осуществлялось преимущественно с собственной интерпретацией материала и на любительском уровне. Об этом заявила первый заместитель главы УТОГ Татьяна Кривко в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Да, это было шоу, которое очень понравилось аудитории слышащих людей, но это не зашло людям, которые имеют пониженный слух или совсем не слышат и пользуются жестовым языком. Потому что это на самом деле не был профессиональный перевод, который мог бы быть, если бы его осуществляли опытные переводчики на жестовом языке", — подчеркнула Кривко.

По ее словам, об этом уже несколько дней активно говорят в сообществе глухих.

"Самое печальное в этой истории то, что, стремясь сделать вроде бы доброе дело, организаторы совсем не учли, комфортно ли будет подан материал для людей, которые не слышат. Поэтому сегодня получаем отзывы разочарования и даже ощущение того, что организаторы попрали жестоговорящих лиц, предложив им низкосортный вид перевода на жестовой язык", - заявили в Украинском обществе глухих.

Также в обществе призвали использовать качественный подход для обеспечения инклюзивности на национальном уровне.

Напомним, что Alyona Alyona & Jerry Heil представят Украину на Евровидении-2024.

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