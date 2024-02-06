«Аматорський рівень», — Українське товариство глухих незадоволене жестовим перекладом нацвідбору на Євробачення-2024

Глухі люди говорять просто: «Я нічого не зрозумів», - повідомили в Українському товаристві глухих.

В Українському товаристві глухих (УТОГ) розкритикували жестовий переклад нацвідбору на Євробачення-2024. Там заявили, що подання матеріалу здійснювалося з переважно власною інтерпретацією матеріалу та на аматорському рівні. Про це заявила перша заступниця голови УТОГ Тетяна Кривко в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Так, це було шоу, яке дуже сподобалося аудиторії людей, які чують, але це не зайшло людям, які мають знижений слух або зовсім не чують і користуються жестовою мовою. Тому що це насправді не був професійний переклад, який міг би бути, якби його здійснювали досвідчені перекладачі жестовою мовою", — наголосила Кривко.

За її словами, про це вже кілька днів активно говорять у спільноті глухих.

"Найсумніше в цій історії те, що, прагнучи зробити начебто добру справу, організатори зовсім не врахували, чи комфортно буде подано матеріал для людей, які не чують. Тож сьогодні отримуємо відгуки розчарованості та навіть відчуття того, що організатори зневажили жестомовних осіб, запропонувавши їм низькосортний вид перекладу жестовою мовою", - заявили в Українському товаристві глухих.

Також у товаристві закликали до використання якісного підходу для забезпечення інклюзивності на національному рівні.

Нагадаємо, що Alyona Alyona & Jerry Heil представлять Україну на Євробаченні-2024.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.