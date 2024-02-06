$6 000 за проведення безкоштовної операції: у Києві на хабарі погорів посадовець Інституту урології

Під час обшуків у посадовця вилучили 450 тис. гривень та 43 600 доларів США.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві скерували до суду обвинувальний акт відносно завідувача відділу ДУ «Інститут урології ім. академіка О.Ф. Возіанова» за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Як зазначають у відомстві, посадовець вимагав у жінки 6 000 доларів США за проведення операції її батькові, а також післяопераційне лікування.

«Жінка, будучи обмеженою у виборі лікувального закладу, була змушена погодитися на незаконну вимогу, попри те, що проведення таких операцій фінансується за рахунок держави. Посадовця затримали «на гарячому» під час одержання неправомірної вигоди», - сказано у повідомленні.

На майно обвинуваченого, а саме, вилучені під час обшуків за місцем його роботи та проживання грошові кошти – 450 тис. гривень та 43 600 доларів США, а також три його квартири, житловий будинок, земельну ділянку у м. Києві та автомобіль накладено арешт, додають у прокуратурі.

У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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