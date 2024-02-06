$6 000 за проведение бесплатной операции: в Киеве на взятке погорело должностное лицо Института урологии

В ходе обысков у должностного лица изъяли 450 тыс. гривен и 43 600 долларов США.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве направили в суд обвинительный акт в отношении заведующего отделом ГУ «Институт урологии им. академика О.Ф. Возианова» по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Как отмечают в ведомстве, должностное лицо требовало у женщины 6 000 долларов США за проведение операции ее отцу, а также послеоперационное лечение.

«Женщина, будучи ограниченной в выборе лечебного учреждения, была вынуждена согласиться по незаконному требованию, несмотря на то, что проведение таких операций финансируется за счет государства. Чиновника задержали «на горячем» при получении неправомерной выгоды», - говорится в сообщении.

На имущество обвиняемого, а именно, изъятые во время обысков по месту его работы и проживания денежные средства – 450 тыс. гривен и 43 600 долларов США, а также три его квартиры, жилой дом, земельный участок в Киеве и автомобиль наложен арест, добавляют в прокуратуру.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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