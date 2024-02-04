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Alyona Alyona & Jerry Heil представлять Україну на Євробаченні-2024

19:45, 4 лютого 2024
Найбільшу кількість балів отримали Jerry Heil та Alyona Alyona з піснею Teresa & Maria.
Alyona Alyona & Jerry Heil представлять Україну на Євробаченні-2024
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Фінал Нацвідбору на Євробачення 2024 відбувся 4 лютого і визначив переможця, який і представить Україну в травні 2024 року у Мальме, Швеція.  Про це стало відомо з трансляції заходу.

Переможцем національного відбору на Євробачення-2024 став дует Jerry Heil та Alyona Alyona.

Виконавиці з піснею «Teresa & Maria» зібрали 21 бал від глядачів та журі.

Переможця Нацвідбору та представника України на Євробаченні-2024 визначили за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%). Глядацьке онлайн-голосування вже вдруге відбувається в мобільному застосунку Дія.

Кількість балів, що отримали учасники Нацвідбору від журі:

1 – Nahaba

2 – Nazva

3 – Skylerr

4 – Drevo

5 – Anka

6 – Yaktak

7 – Yagody

8 – Ingret

9 – Melovin

10 – Alyona Alyona & Jerry Heil

11 – Ziferblat

Кількість балів від українців:

1 – Nazva

2 – Ingret

3 – Drevo

4 – Anka

5 – Nahaba

6 – Skylerr

7 – Yagody

8 – Ziferblat

9 – Melovin

10 – Yaktak

11 – Alyona Alyona & Jerry Heil

Як повідомив керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік, у Дії за переможця фіналу нацвідбору «Євробачення-2024» проголосували 1 167 176 українців. Це на один мільйон більше голосів ніж минулого року.

Додамо, 68-й Пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, в травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали відбудуться та 9 травня, Україна братиме участь у першому півфіналі. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.

Нагадаємо, що через технічний збій у застосунку «Дія» було прийнято рішення подовжити глядацьке голосування за пісню, яка представить Україну на «Євробаченні». У Мінцифри назвали причини такого збою.

Додамо, що SKYLERR зняла свою кандидатуру з нацвідбору на Євробачення-2024 через збій в Дії.

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