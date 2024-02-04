Alyona Alyona & Jerry Heil представлять Україну на Євробаченні-2024

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2024 відбувся 4 лютого і визначив переможця, який і представить Україну в травні 2024 року у Мальме, Швеція. Про це стало відомо з трансляції заходу.
Переможцем національного відбору на Євробачення-2024 став дует Jerry Heil та Alyona Alyona.
Виконавиці з піснею «Teresa & Maria» зібрали 21 бал від глядачів та журі.
Переможця Нацвідбору та представника України на Євробаченні-2024 визначили за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%). Глядацьке онлайн-голосування вже вдруге відбувається в мобільному застосунку Дія.
Кількість балів, що отримали учасники Нацвідбору від журі:
1 – Nahaba
2 – Nazva
3 – Skylerr
4 – Drevo
5 – Anka
6 – Yaktak
7 – Yagody
8 – Ingret
9 – Melovin
10 – Alyona Alyona & Jerry Heil
11 – Ziferblat
Кількість балів від українців:
1 – Nazva
2 – Ingret
3 – Drevo
4 – Anka
5 – Nahaba
6 – Skylerr
7 – Yagody
8 – Ziferblat
9 – Melovin
10 – Yaktak
11 – Alyona Alyona & Jerry Heil
Як повідомив керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік, у Дії за переможця фіналу нацвідбору «Євробачення-2024» проголосували 1 167 176 українців. Це на один мільйон більше голосів ніж минулого року.
Додамо, 68-й Пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, в травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали відбудуться 7 та 9 травня, Україна братиме участь у першому півфіналі. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.
Нагадаємо, що через технічний збій у застосунку «Дія» було прийнято рішення подовжити глядацьке голосування за пісню, яка представить Україну на «Євробаченні». У Мінцифри назвали причини такого збою.
Додамо, що SKYLERR зняла свою кандидатуру з нацвідбору на Євробачення-2024 через збій в Дії.
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