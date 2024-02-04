Збій в роботі Дії під час голосування за фіналіста нацвідбору на Євробаченні-2024: у Мінцифри назвали причини

Хоча потужності Дії були збільшені в 5 разів, кількість бажаючих проголосувати за фіналіста нацвідбору на Євробаченні зросла в 20 разів.

Джерело фото: УНІАН

У суботу, 3 лютого, Дія не витримала напливу охочих проголосувати за фіналіста нацвідбору на Євробаченні-2024. Пресслужба застосунку повідомила про тимчасовий збій в роботі та попросила проголосувати згодом. Крім того, через технічний збій у застосунку «Дія» було прийнято рішення подовжити глядацьке голосування за пісню, яка представить Україну на «Євробаченні».

В Міністерстві цифрової трансформації відкинули можливість кібератаки як причину збою у застосунку «Дія» під час голосування за переможця нацвідбору на «Євробачення-2024». Про це повідомила комунікаційниця Мінцифри Олеся Лісовська в коментарі для hromadske.

Вона зазначила, що основна причина збою полягала в значному збільшенні кількості запитів від глядачів, яку система не взмозі була витримати. Михайло Федоров, очільник Мінцифри, додав, що під час голосування було зафіксовано рекордну кількість користувачів за всю історію проєкту. В одну секунду українці подавали 15 тисяч запитів, порівняно з минулим роком, коли цей показник становив лише 800 запитів у секунду. Великий потік запитів призвів до утворення значної черги.

Міністр також відзначив, що в порівнянні з 2023 роком, потужності «Дії» були збільшені в 5 разів, проте кількість запитів у цьому році зросла в 20 разів більше.

На 10:00 4 лютого понад 420 тисяч українців вже висловили свій вибір щодо фаворита нацвідбору в застосунку «Дія», але деякі користувачі продовжують повідомляти про тимчасові збої.

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