Дія не витримала напливу охочих проголосувати за фіналіста нацвідбору на Євробаченні-2024

У Дії повідомили про тимчасовий збій в роботі та просять проголосувати згодом.

Як ми повідомляли раніше, сьогодні українці обиратимуть фіналіста національного відбору, який представить Україну на Євробаченні-2024. І віддати голос за свого фаворита можна в Дії.

Проте, за повідомленням від представників Дії, збільшений наплив користувачів, які бажають проголосувати, став причиною тимчасових труднощів. Технічна підтримка застерігає користувачів, що додаток вимагає трошки часу для відновлення в роботі після такої інтенсивної активності.

У Telegram-каналі Дії зазначено: «Якщо у вас не відкривається опитування — спробуйте проголосувати через декілька хвилин». Тим часом технічна команда працює над вирішенням ситуації, щоб усі охочі могли висловити своє власне голосування за учасників нацвідбору.

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