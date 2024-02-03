Як проголосувати за свого кандидата-фаворита Нацвідбіру на Євробачення: пояснення

Під час етеру ведучі оголосять про старт голосування.

Джерело фото: Суспільне

Як ми повідомляли раніше, сьогодні українці обиратимуть фіналіста національного відбору, який представить Україну на Євробаченні-2024.

У Дії пояснили, як віддати голос за свого фаворита.

Як проголосувати у Дії:

Під час етеру ведучі оголосять про старт голосування. В українців буде певний час, щоб віддати свій голос у Дії за кандидата-фаворита. Для цього потрібно:

Зайти у застосунок Дія

Натиснути Сервіси та вибрати Опитування

Обрати фаворита серед 11 кандидатів

Далі до результатів голосування глядачів додаються результати журі. Так і буде визначений виконавець, який представить Україну у Мальме.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.