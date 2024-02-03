Як проголосувати за свого кандидата-фаворита Нацвідбіру на Євробачення: пояснення

Як ми повідомляли раніше, сьогодні українці обиратимуть фіналіста національного відбору, який представить Україну на Євробаченні-2024.
У Дії пояснили, як віддати голос за свого фаворита.
Як проголосувати у Дії:
Під час етеру ведучі оголосять про старт голосування. В українців буде певний час, щоб віддати свій голос у Дії за кандидата-фаворита. Для цього потрібно:
- Зайти у застосунок Дія
- Натиснути Сервіси та вибрати Опитування
- Обрати фаворита серед 11 кандидатів
Далі до результатів голосування глядачів додаються результати журі. Так і буде визначений виконавець, який представить Україну у Мальме.
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