Как проголосовать за своего кандидата-фаворита Нацотбора на Евровидение: объяснение

Во время эфира ведущие объявят о старте голосования.

Источник фото: Общественное

Как мы сообщали ранее, сегодня украинцы будут выбирать финалиста национального отбора, который представит Украину на Евровидении-2024.

В Дії объяснили, как отдать голос за своего фаворита.

Как проголосовать в Дії:

Во время эфира ведущие объявят о старте голосования. У украинцев будет время, чтобы отдать свой голос в Дії за кандидата-фаворита. Для этого нужно:

Зайти в приложение Дія

Нажать Сервисы и выбрать Опрос

Выбрать фаворита среди 11 кандидатов

Далее к результатам зрительского голосования добавляются результаты жюри. Так и будет определен исполнитель, который представит Украину в Мальме.

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