В каком полуфинале выступит Украина на Евровидении-2024

Финал пройдет 11 мая.

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В Мальме, Швеция, состоялась жеребьевка участников полуфиналов. По его результатам стало известно, что Украина выступит в первом эфире, который состоится 7 мая.

На нем решат, пройдет ли представитель Украины в финал конкурса.

Финал пройдет 11 мая.

По правилам конкурса в финал автоматически проходят Германия, Великобритания, Франция, Испания и Италия, а также страна-победитель прошлого шоу. В 2024 году это будет Швеция.

Напомним, что мы будем выбирать представителя сегодня. Где и когда смотреть финал нацотбора – мы писали здесь.

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