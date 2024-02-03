Уникальный экземпляр сборника Симоненко ушел с молотка на аукционе за более 30 тысяч гривен

Единственная прижизненная книга Василия Симоненко «Тишина и гром» с автографом была продана на аукционе.

Источник фото: Violity

Уникальный экземпляр сборника «Тишина и гром» украинского поэта-шестидесятника Василия Симоненко с автографом был продан на аукционе. Информацию об этом опубликовал ресурс для коллекционеров Violity, где проходили торги.

Торги завершились 1 февраля, и конечная цена лота составила 30 301 грн. Всего 131 человек делал ставки на этот экземпляр.

На форзаце книги поэт оставил надпись: «Катя! Ave, юная самоубийца, morituri te salutant. В. Симоненко». Рокфелл, автор объявления, указал, что количество подписанных экземпляров неизвестно, делая этот экземпляр еще более ценным.

Кроме того, внутри сборника хранится фотография Василия Симоненко с подписью: «...память о нашем большом общем друге Васю Симоненко. 18.12.1964 г. В. Шпак».

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