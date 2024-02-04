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  1. В Украине

В Киеве мужчина поджег три машины бывшей и напал с топором на ее сожителя

07:19, 4 февраля 2024
На столичных Бортничах полиция задержала мужчину, который поджег три машины бывшей жены.
В Киеве мужчина поджег три машины бывшей и напал с топором на ее сожителя
Источник фото: полиция Киева
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В Киеве в районе Бортничей полиция задержала мужчину, который совершил поджог трех автомобилей бывшей жены. Инцидент произошел на территории частного домовладения, где злоумышленник также напал с топором на одного из жителей. Об этом сообщает полиция Киева.

В Дарницкое управление полиции поступило сообщение от местного жителя, который сообщил, что бывший муж его сожительницы напал на него и поджег три автомобиля. На место выехала следственно-оперативная группа, спецназовцы ППОП №1, пожарные и медики.

Виталий Толстов, заместитель начальника следственного отдела Дарницкого управления полиции, рассказал, что правоохранители задержали 42-летнего местного жителя, у которого изъяли топор с пятнами вещества бурого цвета.

Правоохранители установили, что подозреваемый решил отомстить бывшей жене, прошел к ее дому и начал выгонять сожителя и пытался ударить его топором, нанеся телесные повреждения. Затем ревнивец облил горючей смесью часть дома и три иномарки, которые находились во дворе дома и поджег. Хозяйственные постройки и автомобили спасти не удалось.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное путем поджога. Подозреваемому грозит от трех до 10 лет лишения свободы. Подозреваемого задержали, вручили подозрение, и дело направлено в суд для решения вопроса о мере пресечения.

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