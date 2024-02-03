От $5000 до $8000 за пересечение границы: на Закарпатье поймали переправщика с пятью уклонистами

Еще один переправщик предстанет перед судом, которого задержали на Закарпатье за незаконную переправку мужчин через границу.

Источник фото: Государственная пограничная служба

Государственная пограничная служба Украины сообщает о еще одном правонарушении на границе. На Закарпатье составлен обвинительный акт в отношении мужчины, который обвинят в незаконной переправке лиц через государственную границу. Задержали его недалеко от границы вместе с пятью "клиентами", которые пытались нелегально попасть в Словакию. За услуги переправщика путешествие каждого стоило от $5000 до $8000.

Материалы уголовного производства уже переданы в суд, а "поводырю" грозит серьезное наказание - лишение свободы на срок от 5 до 7 лет. Государственная пограничная служба продолжает борьбу с нелегальным пересечением границы и привлечением виновных к ответственности.

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