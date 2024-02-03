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Счета и ценности военнообязанных, уехавших за границу и не уточнивших свои учетные данные, могут арестовать

Находящиеся за рубежом военнообязанные также попадут под риск ареста счетов, если не отреагируют на требование ТЦК, а консульские действия будут для них заблокированы, если они не состоят на учете.

В Раде предлагают обязать нотариусов и государственных регистраторов предоставлять больше информации по адвокатскому запросу

В парламенте зарегистрировали законопроект о получении данных по адвокатскому запросу от нотариусов и государственных регистраторов.

Потерпевшее в ДТП лицо сможет обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, даже если виновник не застрахован

Верховная Рада готовится принять закон, по которому будет введено прямое урегулирование во всех случаях ДТП, в которых вред причинен только транспортному средству, что позволит потерпевшему обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, даже если виновник не застрахован.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами и финансовыми пирамидами

Депутаты намерены одобрить законопроект 10190 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество.

Полицейских будут наказывать лишением свободы до 15 лет за бездействие в сфере борьбы с наркотиками

Народные депутаты предлагают наказывать стражей порядка, которые умышленно не прекратили преступление в сфере обращения наркотиков и прекурсоров, 15 годами лишения свободы.

  1. В Украине

От $5000 до $8000 за пересечение границы: на Закарпатье поймали переправщика с пятью уклонистами

16:15, 3 февраля 2024
Еще один переправщик предстанет перед судом, которого задержали на Закарпатье за незаконную переправку мужчин через границу.
От $5000 до $8000 за пересечение границы: на Закарпатье поймали переправщика с пятью уклонистами
Источник фото: Государственная пограничная служба
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Государственная пограничная служба Украины сообщает о еще одном правонарушении на границе. На Закарпатье составлен обвинительный акт в отношении мужчины, который обвинят в незаконной переправке лиц через государственную границу. Задержали его недалеко от границы вместе с пятью "клиентами", которые пытались нелегально попасть в Словакию. За услуги переправщика путешествие каждого стоило от $5000 до $8000.

Материалы уголовного производства уже переданы в суд, а "поводырю" грозит серьезное наказание - лишение свободы на срок от 5 до 7 лет. Государственная пограничная служба продолжает борьбу с нелегальным пересечением границы и привлечением виновных к ответственности.

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