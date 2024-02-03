Від $5000 до $8000 за перетин кордону: на Закарпатті спіймали переправника з п’ятьма ухилянтами

Ще один переправник постане перед судом, якого затримали на Закарпатті за незаконне переправлення чоловіків через кордон.

Джерело фото: Державна прикордонна служба

Державна прикордонна служба України повідомляє про ще одне правопорушення на кордоні. На Закарпатті складено обвинувальний акт щодо чоловіка, який винуватять у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Затримали його неподалік від кордону разом із п'ятьма «клієнтами», які намагалися нелегально потрапити до Словаччини. За послуги переправника подорож кожного коштувала від $5000 до $8000.

Матеріали кримінального провадження вже передано до суду, а "поводирю" загрожує серйозна покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. Державна прикордонна служба продовжує боротьбу з нелегальним перетином кордону та притяганням винних до відповідальності.

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