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Реєстрація авто за кордоном громадянами, які тимчасово виїхали, і збираються ввозити авто назад в Україну, — роз’яснення Державної митної служби

У відповідь на звернення громадян, в яких порушуються питання реєстрації і перереєстрації транспортних засобів за кордоном та подальшого зворотного їх ввезення в Україну, Державна митна служба України надала пояснення

Рахунки та цінності військовозобов’язаних, які виїхали за кордон і не уточнили свої облікові дані, можуть арештувати

Військовозобов’язані, які перебувають за кордоном, також потраплять під ризик арешту рахунків, якщо не відреагують на вимогу ТЦК, а консульські дії будуть для них заблоковані, якщо вони не стоять на обліку.

У Раді пропонують зобов’язати нотаріусів і державних реєстраторів надавати більше інформації на адвокатський запит

У парламенті зареєстрували законопроект щодо отримання даних на адвокатський запит від нотаріусів і державних реєстраторів.

Потерпіла у ДТП особа зможе звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований

Верховна Рада готується ухвалити закон, за яким буде запроваджене пряме врегулювання у всіх випадках ДТП, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований.

Верховна Рада розгляне законопроект про боротьбу із шахрайськими кол-центрами і фінансовими пірамідами

Депутати збираються схвалити законопроект 10190 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство.

  1. В Україні

Новий гачок від шахраїв – SMS про надходження посилки: як захистити власні кошти

15:56, 3 лютого 2024
Шахраї намагаються обдурити користувачів фейковими SMS про посилки, що загрожують втратою грошей.
Новий гачок від шахраїв – SMS про надходження посилки: як захистити власні кошти
Джерело фото: Сили оборони півдня України
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Силові структури південної України зафіксували спроби шахраїв розсилати фейкові SMS-повідомлення щодо надходження посилок від псевдо-поштових сервісів. Ці повідомлення містять фішингові посилання, спрямовані на ресурси, що перебувають під контролем шахраїв.

Силові структури радять дотримуватися наступних порад для запобігання втрати грошей:

  • Утримуйтеся від переходу за сумнівними гіперпосиланнями.
  • Отримуйте інформацію про надходження посилки лише на офіційних веб-сайтах поштових служб або через їх додатки.
  • Перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних.
  • Створіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу та переказуйте на неї лише необхідну суму для оплати.
  • Сплачуйте гроші тільки після отримання товару, щоб мінімізувати ризик втрати коштів.
  • Не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS або безпосередньо у застосунках.

Якщо ви вже стали жертвою шахраїв і розкрили платіжну інформацію, негайно звертайтеся до свого банку та заблокуйте карту.

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