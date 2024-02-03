Новий гачок від шахраїв – SMS про надходження посилки: як захистити власні кошти

Шахраї намагаються обдурити користувачів фейковими SMS про посилки, що загрожують втратою грошей.

Джерело фото: Сили оборони півдня України

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Силові структури південної України зафіксували спроби шахраїв розсилати фейкові SMS-повідомлення щодо надходження посилок від псевдо-поштових сервісів. Ці повідомлення містять фішингові посилання, спрямовані на ресурси, що перебувають під контролем шахраїв.

Силові структури радять дотримуватися наступних порад для запобігання втрати грошей:

Утримуйтеся від переходу за сумнівними гіперпосиланнями.

Отримуйте інформацію про надходження посилки лише на офіційних веб-сайтах поштових служб або через їх додатки.

Перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних.

Створіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу та переказуйте на неї лише необхідну суму для оплати.

Сплачуйте гроші тільки після отримання товару, щоб мінімізувати ризик втрати коштів.

Не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS або безпосередньо у застосунках.

Якщо ви вже стали жертвою шахраїв і розкрили платіжну інформацію, негайно звертайтеся до свого банку та заблокуйте карту.

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