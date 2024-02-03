На Рівненщині в результаті ДТП загинули 4 батьків, 13 дітей залишилися сиротами

В Рівненській області ДТП з мікроавтобусом та вантажівкою призвела до загибелі чотирьох осіб.

Джерело фото: ДСНС Рівненщини

В Рівненській області у селі Михалин сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в якій мікроавтобус Mercedes-Benz Vito зіткнувся з вантажівкою DAF. За інформацією голови Рівненської обласної влади Віталія Коваля та ДСНС, загинуло чотири людини.

«Трагічна ДТП сталася учора на території Березнівської громади. У результаті зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою загинуло чотири людини», - повідомив голова ОВА.

Дві родини залишилися без батьків та матерів. У першій родині втратили вісім дітей, в другій – п'ятеро. На даний момент всі сироти перебувають під опікою родичів, і Служба у справах дітей ОДА забезпечує контроль та підтримку.

Подробиці ДТП ще з'ясовуються.

Рятувальники, які прибули на місце події, звітують про деблокування трьох загиблих та двох травмованих громадян із понівечених транспортних засобів за допомогою спеціального обладнання.

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