На Ровенщине в результате ДТП погибли 4 родителей, 13 детей остались сиротами

В Ровенской области ДТП с микроавтобусом и грузовиком привело к гибели четырех человек.

Источник фото: ГСЧС Ровенской области

В Ровенской области в селе Михалин произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором микроавтобус Mercedes-Benz Vito столкнулся с грузовиком DAF. По информации председателя Ровенской областной власти Виталия Коваля и ГСЧС, погибли четыре человека.

"Трагическое ДТП произошло вчера на территории Березновской общины. В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли четыре человека", - сообщил председатель ОГА.

Две семьи остались без отцов и матерей. В первой семье потеряли восемь детей, во второй - пятеро. На данный момент все сироты находятся под опекой родственников, и Служба по делам детей ОГА обеспечивает контроль и поддержку.

Подробности ДТП еще выясняются.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, отчитываются о деблокировании трех погибших и двух травмированных граждан из искореженных транспортных средств с помощью специального оборудования.

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