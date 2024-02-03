Украина 3 февраля определит победителя нацотбора на Евровидение-2024

Жюри и зрители выберут представителя от Украины на песенном конкурсе в Мальме.

Вечером сегодня, 3 февраля, состоится финал национального отбора на Евровидение-2024. Судьи вместе со зрителями решат, кто будет представлять Украину на Евровидении-2024 в Швеции.

Трансляция передшоу национального отбора начнется в 17:30, финала – в 18:00.

Общественное Вещание будет транслировать национальный отбор:

на телеканале Общественное Культура;

на сайте Общественное Культура;

на Facebook-страницах Общественного и «Евровидение Украина»;

на сайте Евровидения в Украине;

в приложении «Дія» (выбрав «Дія.ТВ» и канал Общественное Культура HD).

Также трансляцию можно будет слушать на Радио Проминь.

Победителя финала нацотбора определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%). Зрительное онлайн-голосование будет проходить в Дії.

По результатам жеребьевки в финале национального отбора участники будут выступать в следующем порядке:

YAKTAK — «Lalala» INGRET — «Keeper» NAZVA — «Slavic English» ANKA — «Палала» Drevo — «Endless chain» alyona alyona & Jerry Heil — «Teresa & Maria» MÉLOVIN — «DREAMER» SKYLERR — «Time is running out» Ziferblat — «Place I Call Home» YAGODY — «Tsunamia» NAHABA — «GLASSS»

Напомним, определена победная тройка, которая займет судейские кресла Нацотбора: имена. Также мы писали, что в финале Нацотбора на главной сцене вместе будет работать тройка ведущих.

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