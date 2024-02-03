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  1. В Украине

Украина 3 февраля определит победителя нацотбора на Евровидение-2024

15:18, 3 февраля 2024
Жюри и зрители выберут представителя от Украины на песенном конкурсе в Мальме.
Украина 3 февраля определит победителя нацотбора на Евровидение-2024
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Вечером сегодня, 3 февраля, состоится финал национального отбора на Евровидение-2024. Судьи вместе со зрителями решат, кто будет представлять Украину на Евровидении-2024 в Швеции.

Трансляция передшоу национального отбора начнется в 17:30, финала – в 18:00.

Общественное Вещание будет транслировать национальный отбор:

  • на телеканале Общественное Культура;
  • на сайте Общественное Культура;
  • на Facebook-страницах Общественного и «Евровидение Украина»;
  • на сайте Евровидения в Украине;
  • в приложении «Дія» (выбрав «Дія.ТВ» и канал Общественное Культура HD).
  • Также трансляцию можно будет слушать на Радио Проминь.

Победителя финала нацотбора определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%). Зрительное онлайн-голосование будет проходить в Дії.

По результатам жеребьевки в финале национального отбора участники будут выступать в следующем порядке:

  1. YAKTAK — «Lalala»
  2. INGRET — «Keeper»
  3. NAZVA — «Slavic English»
  4. ANKA — «Палала»
  5. Drevo — «Endless chain»
  6. alyona alyona & Jerry Heil — «Teresa & Maria»
  7. MÉLOVIN — «DREAMER»
  8. SKYLERR — «Time is running out»
  9. Ziferblat — «Place I Call Home»
  10. YAGODY — «Tsunamia»
  11. NAHABA — «GLASSS»

Напомним, определена победная тройка, которая займет судейские кресла Нацотбора: имена. Также мы писали, что в финале Нацотбора на главной сцене вместе будет работать тройка ведущих.

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