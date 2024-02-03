Украина 3 февраля определит победителя нацотбора на Евровидение-2024

Вечером сегодня, 3 февраля, состоится финал национального отбора на Евровидение-2024. Судьи вместе со зрителями решат, кто будет представлять Украину на Евровидении-2024 в Швеции.
Трансляция передшоу национального отбора начнется в 17:30, финала – в 18:00.
Общественное Вещание будет транслировать национальный отбор:
- на телеканале Общественное Культура;
- на сайте Общественное Культура;
- на Facebook-страницах Общественного и «Евровидение Украина»;
- на сайте Евровидения в Украине;
- в приложении «Дія» (выбрав «Дія.ТВ» и канал Общественное Культура HD).
- Также трансляцию можно будет слушать на Радио Проминь.
Победителя финала нацотбора определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%). Зрительное онлайн-голосование будет проходить в Дії.
По результатам жеребьевки в финале национального отбора участники будут выступать в следующем порядке:
- YAKTAK — «Lalala»
- INGRET — «Keeper»
- NAZVA — «Slavic English»
- ANKA — «Палала»
- Drevo — «Endless chain»
- alyona alyona & Jerry Heil — «Teresa & Maria»
- MÉLOVIN — «DREAMER»
- SKYLERR — «Time is running out»
- Ziferblat — «Place I Call Home»
- YAGODY — «Tsunamia»
- NAHABA — «GLASSS»
Напомним, определена победная тройка, которая займет судейские кресла Нацотбора: имена. Также мы писали, что в финале Нацотбора на главной сцене вместе будет работать тройка ведущих.
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