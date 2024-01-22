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Определена победная тройка, которая займет судейские кресла Нацотбора: имена

15:09, 22 января 2024
Известно, кто вместе со зрителями будет выбирать представителя Украины на Евровидение-2024 в Швеции.
Определена победная тройка, которая займет судейские кресла Нацотбора: имена
Источник фото: Дія
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В Дії сформировали рейтинг и определили победную тройку, которая займет судейские кресла Нацотбора.

«Если победители подпишут соглашение с Общественным, станут официальными членами жюри на Нацотборе главного песенного конкурса», - говорится в сообщении.

Так, мы писали, что граждане могли отдать свой голос за кандидата, но только одного.

В Дії проголосовали более 720,8 тысяч украинцев.

Победоносная тройка выглядит следующим образом:

  1. Андрей Данилко
  2. Джамала
  3. Сергей Танчинец

Судьи вместе со зрителями решат, кто будет представлять Украину на Евровидении-2024 в Швеции.

Также мы писали, что в финале Нацотбора на главной сцене вместе будет работать тройка ведущих.

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