Определена победная тройка, которая займет судейские кресла Нацотбора: имена

В Дії сформировали рейтинг и определили победную тройку, которая займет судейские кресла Нацотбора.
«Если победители подпишут соглашение с Общественным, станут официальными членами жюри на Нацотборе главного песенного конкурса», - говорится в сообщении.
Так, мы писали, что граждане могли отдать свой голос за кандидата, но только одного.
В Дії проголосовали более 720,8 тысяч украинцев.
Победоносная тройка выглядит следующим образом:
- Андрей Данилко
- Джамала
- Сергей Танчинец
Судьи вместе со зрителями решат, кто будет представлять Украину на Евровидении-2024 в Швеции.
Также мы писали, что в финале Нацотбора на главной сцене вместе будет работать тройка ведущих.
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