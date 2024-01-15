Украинцы могут выбрать членов жюри Нацотбора на Евровидение-2024: как проголосовать в Дії

Опрос продлится с 15 по 22 января.

В приложении «Дія» открыли опрос, где можно выбрать членов жюри Национального отбора на "Евровидение-2024". Об этом сообщает прессслужба «Дії».

Опрос продлится с 15 по 22 января.

Кандидаты в жюри: музыкальный эксперт Александр Вареница, певец Андрей Данилко, певица Джамала, продюсер Елена Коляденко, певица и финалистка Национального отбора 2020 с песней «Соловей» Екатерина Павленко, певец и продюсер группы «Без Обмежень» Сергей Танчинец, продюсер Евгений Триплов, композитор Евгений Хмара и телеведущий Павел Шилько.

Чтобы принять участие в опросе, нужно зайти в Дію, нажать Сервисы, перейти в раздел Опрос и выбрать фаворита.

Голосовать можно за одного кандидата. Три из них, которые соберут наибольшее количество голосов, войдут в жюри Нацотбора.

Накануне были обнародованы песни финалистов и порядок их выступлений.

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