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  1. В Украине

Может ли оштрафовать налоговая за невыдачу потребителю разменной монеты: объяснение

18:23, 15 января 2024
Налоговики проверяют наличие в кассах предприятий монет для выдачи сдачи.
Может ли оштрафовать налоговая за невыдачу потребителю разменной монеты: объяснение
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Государственная налоговая служба в подкатегории 109.19 ЗІР при ведении кассовых операций в национальной валюте отметила обязательность обеспечения субъектами хозяйствования в кассах банкнот, оборотной и/или разменной монеты для выдачи сдачи, согласно Положению № 148, утвержденному Национальным банком Украины. Это касается всех видов предприятий в сфере торговли, общественного питания и услуг.

По пункту 4 раздела VI этого Положения, контролирующие органы во время проверок проверяют обязательность наличия в кассах предприятий монет для выдачи сдачи. Важно учитывать бонусные программы лояльности и использование устройств для приема монет.

На сегодня, налоговые органы не могут применять финансовые санкции к субъектам хозяйствования за невыдачу разменной монеты. Это обусловлено утратой силы Указа Президента Украины от 12.06.1995 № 436/95. В связи с этим предлагается субъектам хозяйствования обращаться в Национальный банк Украины для получения детальных разъяснений по этому вопросу.

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