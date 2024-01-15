Чи може оштрафувати податкова за невидачу споживачу розмінної монети: пояснення

Податківці перевіряють наявність у касах підприємств монет для видачі решти.

Державна податкова служба в підкатегорії 109.19 ЗІР при веденні касових операцій в національній валюті наголосила на обов'язковості забезпечення суб'єктами господарювання в касах банкнот, обігової та/або розмінної монети для видачі решти, згідно з Положенням № 148, затвердженим Національним банком України. Це стосується всіх видів підприємств у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

За пунктом 4 розділу VI цього Положення, контролюючі органи під час перевірок перевіряють обов'язковість наявності у касах підприємств монет для видачі решти. Важливо враховувати бонусні програми лояльності та використання пристроїв для приймання монет.

На сьогодні, податкові органи не можуть застосовувати фінансові санкції до суб'єктів господарювання за невидачу розмінної монети. Це зумовлено втратою чинності Указу Президента України від 12.06.1995 № 436/95. У зв'язку з цим пропонується суб'єктам господарювання звертатися до Національного банку України для отримання детальних роз'яснень щодо цього питання.

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