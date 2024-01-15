На Волині сталася пожежа у гуртожитку, фото

Під час пожежі у гуртожитку евакуйовано 90 дітей.

Фото: ДСНС

У понеділок, 15 січня, в гуртожитку Шацького лісового коледжу імені В.В. Сулька сталася пожежа. Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Рятувальники евакуювали сходовою кліткою 90 учнів та ліквідували загорання, яке сталося в сантехнічному приміщенні.

У ДСНС зазначили, що ймовірною причиною пожежі є коротке замикання електромережі.

Фото: ДСНС

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