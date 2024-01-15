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  1. У світі

Штучний інтелект виявив збіги у відбитках різних пальців людини: раніше вважалося, що кожен - унікальний

13:46, 15 січня 2024
Нове дослідження допоможе у розвитку криміналістики та технологій цифрової автентифікації.
Штучний інтелект виявив збіги у відбитках різних пальців людини: раніше вважалося, що кожен - унікальний
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Вчені Колумбійського університету за допомогою штучного інтелекту виявили збіги у відбитках різних пальців кожної досліджуваної людини. До цього моменту вважалося, що відбиток кожного пальця – унікальний. Результати дослідження опубліковані в науковому журналі Science.

Дослідники зазначають, що значну частину такої подібності забезпечує орієнтація ліній-гребенів, особливо поблизу центру відбитка пальця.

У ході навчання штучного інтелекту вчені використали понад 50 тисяч відбитків пальців майже тисячі людей, уточнює видання New Scientist.

Зразки взяли із загальнодоступних баз даних Національного інституту стандартів та технологій США та Університету Буффало у Нью-Йорку.

Потім команда протестувала навчену модель на окремому наборі із понад семи тисяч відбитків пальців приблизно 150 осіб. Модель визначала людей на основі відбитків їніх різних пальців з точністю понад 75%.

Вчені зазначають, що розробленій ними моделі штучного інтелекту для підвищення точності результатів необхідно збільшити базу даних відбитків пальців, проте технологія вже досить сильна, щоб допомогти у розвитку криміналістики та технологій цифрової автентифікації.

Раніше Міжнародний валютний фонд висловив прогноз, згідно з яким розвиток технологій може призвести до того, що майже 40% робочих місць у всьому світі будуть заміщені штучним інтелектом.

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