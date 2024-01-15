Искусственный интеллект обнаружил совпадения в отпечатках разных пальцев человека: раньше считалось, что каждый – уникальный

Новое исследование поможет в развитии криминалистики и технологий цифровой аутентификации.

Ученые Колумбийского университета с помощью искусственного интеллекта обнаружили совпадения в отпечатках разных пальцев каждого изучаемого человека. До этого момента считалось, что отпечаток каждого пальца уникален. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Science.

Исследователи отмечают, что значительная часть такого сходства обеспечивает ориентация линий-гребенок, особенно вблизи центра отпечатка пальца.

В ходе обучения искусственному интеллекту ученые использовали более 50 тысяч отпечатков пальцев около тысячи человек, уточняет издание New Scientist.

Образцы взяли из общедоступных баз данных Национального института стандартов и технологий США и Университета Буффало в Нью-Йорке.

Затем команда протестировала обученную модель на отдельном наборе из более семи тысяч отпечатков пальцев около 150 человек. Модель определяла людей на основе отпечатков их разных пальцев с точностью более 75%.

Ученые отмечают, что разработанной ими модели искусственного интеллекта для повышения точности результатов необходимо увеличить базу данных отпечатков пальцев, однако технология достаточно сильна, чтобы помочь в развитии криминалистики и технологий цифровой аутентификации.

Ранее Международный валютный фонд выразил прогноз, согласно которому развитие технологий может привести к тому, что около 40% рабочих мест во всем мире будут замещены искусственным интеллектом.

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