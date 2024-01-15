Очереди грузовиков на украинской границе уменьшились, однако тысячные пробки еще наблюдаются

В "Нижанковичах" в очередях стоят 1742 грузовика.

Источник фото: gorod

В понедельник, 15 января, перед пунктами пропуска с соседними странами на выезд из Украины возникли небольшие пробки из автомобилей и грузовиков, зарегистрированных в электронной очереди. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины - Западная граница.

Наибольшие очереди обнаружены на границе с Польшей. В частности, перед пунктом пропуска "Устилуг" на выезд ожидают 10 легковых автомобилей. В "Нижанковичах" скопилось 1742 грузовика, зарегистрированные в электронной очереди. Однако на других пунктах пропуска на польском направлении очередей нет.

На венгерско-украинском направлении очереди наблюдаются в двух пунктах пропуска. Перед пунктом "Тиса" на выезд стоят 5 автомобилей, перед ПП "Вилок" зафиксировано 10 авто.

Отметим, что на молдавском, словацком и румынском направлениях очередей не обнаружено.

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