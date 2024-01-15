Государственный реестр прав на недвижимое имущество обновили: что изменилось

ГП НАИС доработало функционал ГРРП.

Фото: city-adm.lviv.ua

Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило, что 14 января обновило программное обеспечение Государственного реестра прав на недвижимое имущество (ГРРП). Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в рамках проведенного обновления исправлена ошибка, возникающая у некоторых пользователей при принятии решения о возобновлении рассмотрения заявления и при использовании функции «Донесение документов».

«Напоминаем, что после любых обновлений системы пользователям необходимо обязательно производить очистку истории поисков браузера (кэш)», - добавляют в НАИС.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года изменился размер платы за действия в Наследственном реестре, ЕРД, ГРОДМ и админсбор за информацию по ГРРП.

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