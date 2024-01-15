Державний реєстр речових прав на нерухоме майно оновили: що змінилося

ДП «НАІС» доопрацювало функціонал ДРРП.

Фото: city-adm.lviv.ua

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що 14 січня оновило програмне забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що в рамках проведеного оновлення виправлено помилку, яка виникала у деяких користувачів при прийнятті рішення про відновлення розгляду заяви та при використанні функції «Донесення документів».

«Нагадуємо, що після будь-яких оновлень системи користувачам необхідно обов’язково здійснювати очистку історії пошуків браузера (кеш)», - додають у НАІС.

Раніше ми писали, що з 1 січня 2024 року змінився розмір плати за дії у Спадковому реєстрі, ЄРД, ДРОРМ та адмінзбір за інформацію з ДРРП.

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