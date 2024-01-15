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Українця засудили до 10 років ув’язнення за поширення конфіденційної інформації про ЗСУ

17:08, 15 січня 2024
Суд виніс вирок громадянину України за обвинуваченням у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ.
Українця засудили до 10 років ув’язнення за поширення конфіденційної інформації про ЗСУ
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Судова колегія Слов’янського міськрайонного суду Донецької області розглянула у закритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження за обвинуваченням М., уродженця російської федерації, громадянина України, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 1142 Кримінального кодексу України (поширення інформації про розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного стану та з метою надання такої інформації незаконним збройним формуванням).  Про це повідомила пресслужба Слов'янського міськрайонного суду Донецької області.

Судом встановлено, що у травні 2022 року громадянин України М., перебуваючи у м. Слов’янськ Донецької області, використовуючи власний мобільний телефон в переписці з учасником незаконного збройного формування так званої “ДНР” у месенджері особисто надав інформацію щодо розміщення та пересування ЗСУ на території міста.

Обвинувачений визнав, що надсилав повідомлення про перебування певних видів озброєння на території м. Слов’янська та необхідність збільшення обстрілів міста для його окупації, пояснивши це впливом пропагандистського телебачення. Громадянин М. повною мірою усвідомлював, що саме внаслідок його умисних дій могли настати непоправні наслідки, але прагнув їх настання, у вчиненому  не розкаявся. 

Громадянина М. визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 1142 Кримінального кодексу України, і призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі. 

Вирок не набрав законної сили. 

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.  

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