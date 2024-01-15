У Києві судитимуть ревнивця, який ножем ледь не вбив дружину

Чоловік ударив дружину ножем у живіт.

У Києві перед судом постане чоловік, який через ревнощі з ножем напав на жінку. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

«Сімейна сварка між подружжям відбулась у вересні минулого року. Дізнавшись про те, що дружина має стосунки з іншим, чоловік ударив її ножем у живіт», - сказано у повідомленні.

48-річну місцеву мешканку із проникаючим пораненням лікарі госпіталізували до медичного закладу, а 52-річного чоловіка поліцейські затримали та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

У поліції додали, що слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті.

Наразі фігурант перебуває під вартою, йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Раніше ми писали, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який жорстоко вбив жінку у квітковому магазині.

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