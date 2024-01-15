На Київщині через недопалок отруїлися чадним газом двоє чоловіків

Тіла двох чоловіків знайшли у задимленому будинку, попередньо, вони перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Джерело фото: Поліція Київської області

У селі Салиха Київської області в приватному будинку знайшли тіла двох чоловіків, які, за попередньою інформацією поліції Київщини, загинули від отруєння чадним газом. Задля розслідування обставин трагедії залучено експертизу.

Місцевий мешканець повідомив поліцію про власника будинку, якого він виявив без ознак життя. Поліцейські та слідчо-оперативна група встановили, що задимлення виникло через недопалок у ліжку, який почав тліти.

Померлими виявились 51-річний власник будинку та його 35-річний знайомий, які, за попередніми даними, були під впливом алкоголю. Рятувальники дадуть висновки щодо причини загоряння після проведення досліджень.

Правоохоронці проводять досудове розслідування щодо порушень вимог пожежної та техногенної безпеки відповідно до закону.

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