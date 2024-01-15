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  1. В Украине

На Киевщине из-за окурка отравились угарным газом двое мужчин

20:29, 15 января 2024
Тела двух мужчин нашли в задымленном доме, предварительно, они находились в состоянии алкогольного опьянения.
На Киевщине из-за окурка отравились угарным газом двое мужчин
Источник фото: Полиция Киевской области
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В селе Салиха Киевской области в частном доме нашли тела двух мужчин, которые, по предварительной информации полиции Киевской области, погибли от отравления угарным газом. Для расследования обстоятельств трагедии привлечена экспертиза.

Местный житель сообщил полиции о владельце дома, которого он обнаружил без признаков жизни. Полицейские и следственно-оперативная группа установили, что задымление возникло из-за окурка в кровати, который начал тлеть.

Умершими оказались 51-летний владелец дома и его 35-летний знакомый, которые, по предварительным данным, были под воздействием алкоголя. Спасатели дадут выводы о причинах возгорания после проведения исследований.

Правоохранители проводят досудебное расследование относительно нарушений требований пожарной и техногенной безопасности в соответствии с законом.

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