Эстония подготовила план для Запада, – как выиграть Украине войну за три года

Эстония подготовила план стратегии для стран Запада, рассчитанный на три года, чтобы помочь Украине победить в войне.

Источник фото: epravda.com.ua

Министерство обороны Эстонии разработало стратегический план для стран Запада, имея целью помощь Украине выиграть войну в течение трех лет. Согласно информации ERR, этот документ, направленный на участников рабочей группы формата "Рамштайн", подчеркивает необходимость консолидации усилий западных стран для помощи Украине и отмечает, что Запад не должен бояться принимать активную роль в этом вопросе.

По данным документа, вклад в победу Украины со стороны западных стран является небольшим по сравнению с их общим ВВП. Отмечается, что примерно 0,2% ВВП стран-участниц "Рамштайна", что составляет 47 триллионов евро, уже было направлено на поддержку Украины. В отличие от этого, ВВП России оценивается в 2 триллиона евро.

Главным пунктом стратегии является призыв к западным странам наращивать производство в оборонно-промышленном секторе. Эстонские эксперты считают, что при должном политическом желании этот процесс может быть существенно ускорен.

"Если бы военно-промышленному сектору Запада с самого начала войны дали бы четкий сигнал, что нужно существенно нарастить объемы производства, то они уже сегодня были бы совсем другими", - отметил директор Международного центра обороны и безопасности Индрек Канник.

Ранее Великобритания и Украина заключили двусторонний договор о безопасности, и специалисты считают, что именно такие соглашения станут залогом стабильной поддержки Киева.

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