Эстония подготовила план для Запада, – как выиграть Украине войну за три года

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БП ВС: Идя на риск с приобретением квартиры у лица, которое зарегистрировало право собственности, но по закону не могло такое право приобрести, конечный приобретатель несет риск наступления негативных последствий

В случае уступки банком права требования по кредитным и ипотечным договорам физическому лицу, в результате чего оно зарегистрировала право собственности на предмет ипотеки – недвижимое имущество и отступил в пользу третьего лица, ипотекодатель как владелец такого имущества вправе обратиться с иском о истребовании такого имущества, - Большая Палата Верховного Суда.

Ответчика можно освободить от уплаты судебного сбора из-за его финансового положения, - Большая Палата Верховного Суда

Отказ в освобождении от уплаты судебного сбора по тем основаниям, что такое лицо является ответчиком, наносит вред самой сущности права ответчика на доступ к суду, - БП ВС.

Водитель требовал взыскать с Патрульной полиции расходы на адвоката и 2 млн грн морального ущерба после того, как суд закрыл производство в связи с отсутствием состава админправонарушения, – что решил Верховный Суд

Закрытие дела об административном правонарушении из-за отсутствия его состава свидетельствует о том, что истец привлечен к административной ответственности незаконно, а кроме того, возмещение осуществляется независимо от вины, - Верховный Суд.

Выдел является видом реорганизации, не являющимся следствием прекращения реорганизуемого юридического лица – БП ВС

Передача арендатором по договору аренды земельного участка государственной и коммунальной собственности реорганизованному в результате выделения из него юридическому лицу по распределительному балансу является отчуждением этого права, что противоречит запрету, предусмотренному законом об аренде земли, а потому является основанием для досрочного расторжения договора аренды.

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Эстония подготовила план для Запада, – как выиграть Украине войну за три года

10:22, 15 января 2024
Эстония подготовила план стратегии для стран Запада, рассчитанный на три года, чтобы помочь Украине победить в войне.
Эстония подготовила план для Запада, – как выиграть Украине войну за три года
Источник фото: epravda.com.ua
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Министерство обороны Эстонии разработало стратегический план для стран Запада, имея целью помощь Украине выиграть войну в течение трех лет. Согласно информации ERR, этот документ, направленный на участников рабочей группы формата "Рамштайн", подчеркивает необходимость консолидации усилий западных стран для помощи Украине и отмечает, что Запад не должен бояться принимать активную роль в этом вопросе.

По данным документа, вклад в победу Украины со стороны западных стран является небольшим по сравнению с их общим ВВП. Отмечается, что примерно 0,2% ВВП стран-участниц "Рамштайна", что составляет 47 триллионов евро, уже было направлено на поддержку Украины. В отличие от этого, ВВП России оценивается в 2 триллиона евро.

Главным пунктом стратегии является призыв к западным странам наращивать производство в оборонно-промышленном секторе. Эстонские эксперты считают, что при должном политическом желании этот процесс может быть существенно ускорен.

"Если бы военно-промышленному сектору Запада с самого начала войны дали бы четкий сигнал, что нужно существенно нарастить объемы производства, то они уже сегодня были бы совсем другими", - отметил директор Международного центра обороны и безопасности Индрек Канник.

Ранее Великобритания и Украина заключили двусторонний договор о безопасности, и специалисты считают, что именно такие соглашения станут залогом стабильной поддержки Киева.

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