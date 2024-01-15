НАТО готовится к войне с рф: опубликованы выдержки из секретного документа

В секретном документе Минобороны Германии излагается возможное развитие конфликта между рф и НАТО.

В НАТО готовятся к нападению рф на восточный фланг Альянса. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на секретный документ Бундесвера.

Отмечается, что в этом документе Минобороны Германии подробно описывает возможный «Путь к конфликту» между россией и НАТО. Действия рф и Запада описываются месяц за месяцем, кульминацией является размещение сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года.

Bild описывает сценарий из документа, но из соображений безопасности не публикует все данные о численности и передвижениях войск НАТО.

Сценарий Бундесвера «Оборона Альянса 2025» стартует в феврале 2024 года. россия запускает очередную волну мобилизации и призывает в армию дополнительно 200 000 человек. Затем Кремль начинает весеннее наступление в Украине, которое к июню отбрасывает украинскую армию назад.

Сначала скрытая, а затем все более явная атака россии на Запад начинается в июле. Ожидаются кибератаки и другие формы гибридной войны, главным образом в странах Балтии. Происходят столкновения, которые россия использует как повод для начала масштабных учений на своей территории и в Беларуси.

Обострение этой ситуации, согласно сценарию, может произойти в октябре в случае переброски россией войск и ракет средней дальности в Калининград. С декабря 2024 года в районе «Сувалкского коридора» происходит искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами».

В тот момент, когда США могут остаться без лидера в течение нескольких недель после выборов, россия при поддержке Беларуси повторяет на территории НАТО вторжение 2014 года в Украину. В мае 2025 года НАТО принимает решение о мерах сдерживания, в «день Х» НАТО перебрасывает на восточный фланг 300 000 военных, в том числе 30 000 солдат Бундесвера.

Сценарий заканчивается через 30 дней после «дня Х».

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