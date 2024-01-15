НАТО готовится к войне с рф: опубликованы выдержки из секретного документа

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Ответчика можно освободить от уплаты судебного сбора из-за его финансового положения, - Большая Палата Верховного Суда

Отказ в освобождении от уплаты судебного сбора по тем основаниям, что такое лицо является ответчиком, наносит вред самой сущности права ответчика на доступ к суду, - БП ВС.

Водитель требовал взыскать с Патрульной полиции расходы на адвоката и 2 млн грн морального ущерба после того, как суд закрыл производство в связи с отсутствием состава админправонарушения, – что решил Верховный Суд

Закрытие дела об административном правонарушении из-за отсутствия его состава свидетельствует о том, что истец привлечен к административной ответственности незаконно, а кроме того, возмещение осуществляется независимо от вины, - Верховный Суд.

Выдел является видом реорганизации, не являющимся следствием прекращения реорганизуемого юридического лица – БП ВС

Передача арендатором по договору аренды земельного участка государственной и коммунальной собственности реорганизованному в результате выделения из него юридическому лицу по распределительному балансу является отчуждением этого права, что противоречит запрету, предусмотренному законом об аренде земли, а потому является основанием для досрочного расторжения договора аренды.

За несанкционированное копирование информации из публичных реестров и распространение информации с ограниченным доступом будут наказывать 10 годами лишения свободы

Верховная Рада готовится принять законопроект, которым предлагается установить наказание от 10 до 15 лет лишения свободы за несанкционированный перехват или копирование информации из реестров, а также за распространение информации с ограниченным доступом.

Апелляционный админсуд напомнил ТЦК о необходимости соблюдать право на защиту при привлечении к ответственности за нарушение военного учета

Чиновник ТЦК, который проводил рассмотрение дела о нарушении военного учета, несмотря на то, что на истца протокол был составлен по ч. 1 ст. 210 КУоАП – применил к нему взыскание, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 210 КУоАП.

  1. В мире

НАТО готовится к войне с рф: опубликованы выдержки из секретного документа

10:03, 15 января 2024
В секретном документе Минобороны Германии излагается возможное развитие конфликта между рф и НАТО.
НАТО готовится к войне с рф: опубликованы выдержки из секретного документа
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В НАТО готовятся к нападению рф на восточный фланг Альянса. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на секретный документ Бундесвера.

Отмечается, что в этом документе Минобороны Германии подробно описывает возможный «Путь к конфликту» между россией и НАТО. Действия рф и Запада описываются месяц за месяцем, кульминацией является размещение сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года.

Bild описывает сценарий из документа, но из соображений безопасности не публикует все данные о численности и передвижениях войск НАТО.

Сценарий Бундесвера «Оборона Альянса 2025» стартует в феврале 2024 года. россия запускает очередную волну мобилизации и призывает в армию дополнительно 200 000 человек. Затем Кремль начинает весеннее наступление в Украине, которое к июню отбрасывает украинскую армию назад.

Сначала скрытая, а затем все более явная атака россии на Запад начинается в июле. Ожидаются кибератаки и другие формы гибридной войны, главным образом в странах Балтии. Происходят столкновения, которые россия использует как повод для начала масштабных учений на своей территории и в Беларуси.

Обострение этой ситуации, согласно сценарию, может произойти в октябре в случае переброски россией войск и ракет средней дальности в Калининград. С декабря 2024 года в районе «Сувалкского коридора» происходит искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами».

В тот момент, когда США могут остаться без лидера в течение нескольких недель после выборов, россия при поддержке Беларуси повторяет на территории НАТО вторжение 2014 года в Украину. В мае 2025 года НАТО принимает решение о мерах сдерживания, в «день Х» НАТО перебрасывает на восточный фланг 300 000 военных, в том числе 30 000 солдат Бундесвера.

Сценарий заканчивается через 30 дней после «дня Х».

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