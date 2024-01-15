ИИ способен заменить почти 40% рабочих мест в мире, – МВФ

ИИ способен повысить производительность труда и увеличить мировой ВВП на 7% ежегодно в течение 10 лет.

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Международный валютный фонд (МВФ) высказал прогноз, согласно которому развитие технологий может привести к тому, что почти 40% рабочих мест во всем мире будут замещены искусственным интеллектом, сообщается в заявлении МВФ.

Глава МВФ Кристалина Георгиева, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвала правительства создать сети социальной защиты и ввести программы переквалификации, чтобы уменьшить возможное влияние искусственного интеллекта на рынок труда.

"В большинстве сценариев искусственный интеллект, вероятно, ухудшит общее неравенство - тревожную тенденцию, на которую политики должны активно реагировать, чтобы предотвратить дальнейшее разжигание социальной напряженности", - заявила она.

Георгиева также отметила, что искусственный интеллект может как улучшить, так и навредить рабочей силе, и это может быть особенно ощутимо в странах с развитой экономикой. Она подчеркнула, что использование искусственного интеллекта может повлиять на 60% рабочих мест в более развитых странах, а половина из них может воспользоваться повышением производительности.

"Для другой половины приложения с искусственным интеллектом могут выполнять ключевые задачи, которые сейчас выполняются людьми, что может снизить спрос на рабочую силу, что приведет к снижению заработной платы и сокращению найма", - добавила Георгиева, ссылаясь на анализ МВФ.

Руководительница МВФ также предупредила о возможных социальных беспорядках, особенно среди молодежи, и указала, что страны с низким уровнем дохода могут почувствовать меньшее влияние искусственного интеллекта по сравнению с развитыми экономиками.

Несмотря на это, экономисты Goldman Sachs в своей оценке от марта 2023 года считают, что широкое внедрение искусственного интеллекта может повысить производительность труда и увеличить мировой ВВП на 7% ежегодно в течение 10 лет.

Георгиева также определила возможности для увеличения производства и доходов в результате использования искусственного интеллекта и призвала обеспечить, чтобы эти технологии приносили пользу человечеству.

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