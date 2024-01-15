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  1. В Україні

ШІ здатен замінити майже 40% робочих місць у світі, – МВФ

09:44, 15 січня 2024
ШІ здатен підвищити продуктивність праці та збільшити світовий ВВП на 7% щорічно протягом 10 років.
ШІ здатен замінити майже 40% робочих місць у світі, – МВФ
Джерело фото: ukr.radio
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Міжнародний валютний фонд (МВФ) висловив прогноз, згідно з яким розвиток технологій може призвести до того, що майже 40% робочих місць у всьому світі будуть заміщені штучним інтелектом, повідомляється в заяві МВФ.

Очільниця МВФ Крісталіна Георгієва, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, закликала уряди створити мережі соціального захисту та запровадити програми перекваліфікації, щоб зменшити можливий вплив штучного інтелекту на ринок праці.

«У більшості сценаріїв штучний інтелект, ймовірно, погіршить загальну нерівність - тривожну тенденцію, на яку політики повинні активно реагувати, щоб запобігти подальшому розпалюванню соціальної напруженості», - заявила вона.

Георгієва також зауважила, що штучний інтелект може як поліпшити, так і зашкодити робочій силі, і це може бути особливо відчутно в країнах із розвиненою економікою. Вона підкреслила, що використання штучного інтелекту може вплинути на 60% робочих місць у більш розвинених країнах, а половина з них може скористатися підвищенням продуктивності.

«Для іншої половини додатки зі штучним інтелектом можуть виконувати ключові завдання, які наразі виконуються людьми, що може знизити попит на робочу силу, що призведе до зниження заробітної плати та скорочення найму», - додала Георгієва, посилаючись на аналіз МВФ.

Очільниця МВФ також попередила про можливі соціальні заворушення, особливо серед молоді, та вказала, що країни з низьким рівнем доходу можуть відчути менший вплив штучного інтелекту порівняно з розвиненими економіками.

Незважаючи на це, економісти Goldman Sachs в своїй оцінці від березня 2023 року вважають, що широке впровадження штучного інтелекту може підвищити продуктивність праці та збільшити світовий ВВП на 7% щорічно протягом 10 років.

Георгієва також визначила можливості для збільшення виробництва та доходів внаслідок використання штучного інтелекту та закликала забезпечити, щоб ці технології приносили користь людству.

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